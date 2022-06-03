МЧС провело тренинг в Гяндже фото
Гянджинский Региональный центр МЧС совместно со спасательным отрядом Гянджинского городского Управления пожарной охраны Государственной противопожарной службы провел тренинг на тему «Спасение пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения». Тренинг прошел в Управлении пожарной охраны города Гянджа, передает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Отмечается, что тренинг был проведен с целью дальнейшего совершенствования взаимодействия спасательного отряда Управления пожарной охраны и специальной спасательной части Центра, повышения знаний и навыков сотрудников.
В ходе учений спасатели в соответствии с условиями операции в условном высотном здании, где произошла условная авария, провели оперативную разведку, эвакуировали условных пострадавших, оказали им неотложную первичную медицинскую помощь, а также успешно выполнили другие задачи.
В заключение были обсуждены результаты тренинга, даны соответствующие поручения.