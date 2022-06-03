Украина попросила Индию стать гарантом ее безопасности

Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов ее безопасности, а также принять участие в восстановлении страны после окончания войны, передает The Hindu.

Как пишет издание, Украина попросила Индию наряду с другими странами стать одним из гарантов безопасности.

«Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки», - сообщает газета со ссылкой на неназванного дипломата.