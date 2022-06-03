Посла Греции вызвали в МИД Турции

Посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис был вызван в Министерство иностранных дел Турции из-за поддержки Грецией террористических организаций, особенно ПКК, FETÖ и DHKP-C, а также в связи с демонстрацией ПКК, организованной около посольства Турции в Афинах, передает Анадолу.

Согласно информации, Лазариса вызвали в Министерство иностранных дел Турции, где до него была доведена точка зрения и реакция Турции по этому вопросу.

Ему сообщили, что вышеупомянутые террористические организации легко осуществляют пропагандистскую, финансовую и вербовочную деятельность в Греции и что идентичность Греции как убежища для кругов, связанных с терроризмом, возрастает.

Кроме того, Лазарису был приведен пример лагеря Лаврион, где террористы, угрожающие безопасности Турции, пользуются всевозможными логистическими и обучающими возможностями.

До посла Греции доведена информация о недопустимости организации террористическими группировками, в частности ПКК, политических актов против Турции. Послу Лазарису высказаны опасения по поводу безопасности турецких представительств и граждан в Греции и подтверждено ожидание эффективного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Подчеркнуто, что Греция должна выполнять свои обязательства, вытекающие из отношений добрососедства и международного права в борьбе с терроризмом.