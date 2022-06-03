«Азеригаз» анонсирует новые «Открытые микрофоны» в районах

Продолжается акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз».

На следующей неделе (06-10.06.2022) акции «Открытый микрофон» пройдут с гражданами еще в 5 районах.

Акция пройдет в первый день недели с 12:00 до 13:00 в Агсуинском районе (М.А. Улица Расулзаде, парк отдыха), второй день с 11:00 до 12:00 в Гобустанском районе (Парк Гейдара Алиева), 3-й день с 12:00 до 13:00 в Шамахинском районе (Улица Ширвани, 74, парк перед историко-краеведческим музеем), 4-й день с 12:00 до 13:00 в Уджарском районе (Парк Гейдара Алиева) и 5-й день с 12:00 до 13:00 в Исмаиллинском районе (Парк Гейдара Алиева).

Граждане могут подойти к указанным адресам и максимально использовать возможности акции «Открытый микрофон», чтобы высказать свои проблемы и предложения.