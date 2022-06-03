Эрдоган и Столтенберг обсудили вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, передает канцелярия турецкого президента. Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

Эрдоган отметил, что озабоченность Турции в сфере безопасности в связи с намерением Хельсинки и Стокгольма присоединиться к блоку базируются на справедливых и законных основаниях.

Глава турецкого государства подчеркнул, что обе страны должны открыто и четко продемонстрировать, что они прекратили поддержку терроризма, намерены снять санкции с Турции и готовы к союзнической солидарности. В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО также акцентировал внимание на необходимости удовлетворить ожидания важного союзника альянса - Турции.