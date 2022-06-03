Британская разведка: Россия увеличила активность в небе над Донбассом

«Российская воздушная активность остается высокой над территориями на Донбассе, российские самолеты наносят удары, используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы. Однако комбинированное применение авиации и артиллерии стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании, передает РБК-Украина.

В документе отмечается, что более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка вызвало значительный сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения.

В ведомстве заявили, что неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам, что способствовало провалу наступления на Киев.

«Вследствие этого российская воздушная активность в основном ограничивалась глубокими ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного запуска, чтобы нарушить движение украинских подкреплений и поставок», - говорится в сообщении.