Эрдоган анонсировал новые спецоперации в Сирии

«На севере Сирии грядут новые антитеррористические операции с целью завершения формирования «безопасного коридора». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

По словам турецкого лидера, новые операции позволят устранить обеспокоенность Турции в вопросе национальной безопасности.

Он напомнил, что в предыдущие годы на севере Сирии были проведены операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит», а с апреля нынешнего года уже на севере Ирака продолжается операция Pençe-Kilit.

«Все эти операции позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции подконтрольной террористам зоны», - сказал Эрдоган.