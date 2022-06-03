Учения Сухопутных войск Азербайджана видео
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в частях и подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой, передает пресс-служба ведомства.
Задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские и бронетанковые подразделения во взаимодействии уничтожили обнаруженные в соответствии со сценарием цели условного противника.
Основной целью проведения учений является развитие управленческих навыков командиров и практических умений личного состава, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями.
Подразделения успешно выполнили все поставленные на учениях задачи.