Медведев вспомнил законы Хаммурапи
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал власти Запада за произвольные и незаконные санкции против родственников российских политиков, передает ТАСС.
«Похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого. Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий - государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы, значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям», - сказал он.
Медведев с иронией отметил, что теперь «можно предвидеть в будущем восприятие Западом и других прогрессивных семейных правил».
«Например, много полезного в обычаях итальянских «Ндрангеты» и «Коза ностра». А можно уйти в историю глубже. Вспомнить Законы Хаммурапи. Там, как известно, за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя», - отметил замглавы Совбеза.
Это, по его словам, «конечно же, новое и одновременно хорошо забытое слово в правосудии и уголовной политике: за все ответят члены семьи, члены семьи политика или бизнесмена, семьи строителя дома или члены семьи врага народа, как по ст. 58 УК РСФСР 1926 года».