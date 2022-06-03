Медведев вспомнил законы Хаммурапи

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал власти Запада за произвольные и незаконные санкции против родственников российских политиков, передает ТАСС.

«Похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого. Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий - государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы, значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям», - сказал он.

Медведев с иронией отметил, что теперь «можно предвидеть в будущем восприятие Западом и других прогрессивных семейных правил».