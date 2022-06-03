Парвиз Шахбазов о «зеленой» энергетике в Азербайджане

«На освобожденных территориях Азербайджана уже ведутся работы по созданию «зеленой» зоны». Об этом в интервью журналистам сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий», которая проходит в Шуше в рамках «Бакинской энергетической недели».

Он отметил, что по поручению президента Азербайджана уже разработана и реализуется концепция зоны «зеленой» энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«В этом направлении уже предпринимаются первые шаги. Разумеется, все подписанные сегодня документы предназначены для реализации ряда проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также во всех районах страны. Сегодня мы подписали конкретные проекты по созданию здесь новых источников. Однако понятие «зеленой» энергии включает в себя не только генерирующие мощности, но и ее передачу и потребление. Подписание сегодня в Шуше этих проектов, а также реализация некоторых положений концепции «зеленой» энергетики и дальнейшее сотрудничество международных энергетических компаний с Азербайджаном в развитии возобновляемых источников энергии ускорят трансформацию «зеленой» энергетики в Азербайджане», - подчеркнул Шахбазов.