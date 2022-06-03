Кампания уверенных в своей удаче - «Шеш-Гоша» - вернулась в обновленном формате и с восхитительными подарками. Теперь у вас больше шансов на победу в радующей и всеми любимой кампании с немыслимым основным призом.

Впервые в рамках акции «Шеш-Гоша» право на участие распространяется на все виды покупок, т.е. вы можете приобрести продукцию наличными, такситными картами, оплатой в три раза и в кредит. Кампания проходит во всех магазинах «Kontakt Home», «Kontakt Smart», а также на сайте kontakt.az. Более подробную информацию об условиях вы можете получить по этой ссылке или в ближайшем магазине «Kontakt».

Иногда достаточно бросить кости, чтобы удача улыбнулась вам. Приходите в магазины «Kontakt» пешком, а возвращайтесь на машине.