Леонид Швец, автор haqqin.az 14:19

«Лужков присоединяет Крым к России». Текст с таким задорным заголовком появился в российской газете «Коммерсантъ» 8 апреля 1999 года. В нем сообщалось, что мэр Москвы предложил реализовать проект по строительству моста через Керченский пролив.

Сейчас, 23 года спустя, в ситуации большой войны и эта новость, и заголовок звучат зловеще. Крымский мост был построен в 2018 году, и Лужков застал живым реализацию своей идеи. Только ей предшествовало насильственное отторжение полуострова от Украины. Крымская история перетекла в «малую» войну на Донбассе, а теперь и в полномасштабное военное столкновение, самое крупное в Европе со времен Второй мировой. Московский «Коммерcантъ» в 1999 году не входил в систему государственной пропаганды, отличался вольномыслием и славился мастерски придуманными заголовками. Собственно, и той пропагандистской машины, которая разрастется до монструозных размеров и станет поглощать миллиарды из российского бюджета, тогда еще не было. В 1999 году 19-летняя Маргарита Симоньян только начинала свою карьеру в провинциальном СМИ, но ее будущее дело уже вызревало и готовилось цвести и плодоносить. Украинцев не нужно убеждать в том, что российская пропаганда – такое же смертельное оружие, как «Смерчи» и «Ураганы», стирающие с лица земли украинские города. И аннексии Крыма, и вторжению на Донбасс, и нынешней «спецоперации» предшествовала долгая, системная и кропотливая работа огромной армии российских журналистов, готовивших почву для последующих действий военных и следующих в армейском обозе коллаборантов, чиновников и сотрудников Росгвардии, ФСБ и полиции, оформляющих и закрепляющих полученный результат. Да, далеко не всегда работники медиа осознавали, как их слово отзовется в будущем, но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности.

В случае с Украиной большую роль в подготовке атаки играл фактор культурно-исторической близости. Он лег в основу концепции «русского мира», когда частичное языковое и конфессиональное единство использовалось для размывания национальных границ и государственного суверенитета. В этой оптике все русскоязычное и православное тем самым становилось уже практически российским, как и те территории, которые когда-то входили в Советский Союз, а раньше – в Российскую империю. Неоднократные напоминания о том, что «Севастополь – город русских моряков», служили закреплению в сознании людей некой исторической несправедливости, которую неплохо бы исправить. Начав процесс исправления в 2014 году, Кремль не стал останавливаться, да и не смог, поскольку продолжал действовать в той же логике. Безусловно, в Азербайджане засмеют любого, кто объявит его частью пространства общего «русского мира» и предъявит под этим соусом территориальные претензии. Но у России есть выраженные интересы на Южном Кавказе, и проводит она их теми самыми методами и инструментами, которые были задействованы против Украины. Конечно же, с поправкой на региональную специфику, с учетом местных раскладов и попыткой играть на старых конфликтах, к созданию и консервированию которых она приложила в свое время руку.