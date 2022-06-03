В начале было слово: вслед за российскими новостями приходит российский оккупант продолжение главной темы
«Лужков присоединяет Крым к России». Текст с таким задорным заголовком появился в российской газете «Коммерсантъ» 8 апреля 1999 года. В нем сообщалось, что мэр Москвы предложил реализовать проект по строительству моста через Керченский пролив.
Сейчас, 23 года спустя, в ситуации большой войны и эта новость, и заголовок звучат зловеще. Крымский мост был построен в 2018 году, и Лужков застал живым реализацию своей идеи. Только ей предшествовало насильственное отторжение полуострова от Украины. Крымская история перетекла в «малую» войну на Донбассе, а теперь и в полномасштабное военное столкновение, самое крупное в Европе со времен Второй мировой.
Московский «Коммерcантъ» в 1999 году не входил в систему государственной пропаганды, отличался вольномыслием и славился мастерски придуманными заголовками. Собственно, и той пропагандистской машины, которая разрастется до монструозных размеров и станет поглощать миллиарды из российского бюджета, тогда еще не было. В 1999 году 19-летняя Маргарита Симоньян только начинала свою карьеру в провинциальном СМИ, но ее будущее дело уже вызревало и готовилось цвести и плодоносить.
Украинцев не нужно убеждать в том, что российская пропаганда – такое же смертельное оружие, как «Смерчи» и «Ураганы», стирающие с лица земли украинские города. И аннексии Крыма, и вторжению на Донбасс, и нынешней «спецоперации» предшествовала долгая, системная и кропотливая работа огромной армии российских журналистов, готовивших почву для последующих действий военных и следующих в армейском обозе коллаборантов, чиновников и сотрудников Росгвардии, ФСБ и полиции, оформляющих и закрепляющих полученный результат. Да, далеко не всегда работники медиа осознавали, как их слово отзовется в будущем, но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности.
В случае с Украиной большую роль в подготовке атаки играл фактор культурно-исторической близости. Он лег в основу концепции «русского мира», когда частичное языковое и конфессиональное единство использовалось для размывания национальных границ и государственного суверенитета. В этой оптике все русскоязычное и православное тем самым становилось уже практически российским, как и те территории, которые когда-то входили в Советский Союз, а раньше – в Российскую империю. Неоднократные напоминания о том, что «Севастополь – город русских моряков», служили закреплению в сознании людей некой исторической несправедливости, которую неплохо бы исправить. Начав процесс исправления в 2014 году, Кремль не стал останавливаться, да и не смог, поскольку продолжал действовать в той же логике.
Безусловно, в Азербайджане засмеют любого, кто объявит его частью пространства общего «русского мира» и предъявит под этим соусом территориальные претензии. Но у России есть выраженные интересы на Южном Кавказе, и проводит она их теми самыми методами и инструментами, которые были задействованы против Украины. Конечно же, с поправкой на региональную специфику, с учетом местных раскладов и попыткой играть на старых конфликтах, к созданию и консервированию которых она приложила в свое время руку.
Пример с недавней скандальной публикацией на РИА «Новости», который привел к немедленной реакции Баку, самое яркое тому доказательство, но помимо таких из ряда вон выходящих случаев, сколько более завуалированных попыток воздействия на аудиторию?
Как показывает украинский опыт, порой лишь задним числом становится понятно, насколько серьезный ущерб нанесли системные пропагандистские усилия Кремля соседям России, да и самой России. Одной из особенностей российской политики последних лет, которую отмечают эксперты, является то, что руководство РФ с некоторых пор в своих действиях опирается на картину мира, созданную своими же пропагандистами, которые стараются угадать волю начальства и угодить ему.
В результате решения, влекущие колоссальные последствия, принимаются на основании собственных фантастических представлений, продублированных СМИ. От того, что такая политика обречена на провал, не легче тем, кто становится ее жертвами.