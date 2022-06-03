Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:39

В иностранных государствах, сохраняющих нейтрально-доброжелательное отношение к России, вызывает искреннее недоумение деятельность российских пропагандистов. Создается впечатление, что они делают все, чтобы развеять эти доброжелательность и нейтралитет, и создать враждебное окружение для собственной страны. Речь, как уже понял проницательный читатель, пойдет и о РИА «Новости», и о признанном «токсичным» в десятках стран медиа-холдинге Russia Today - вотчине пламенной пропагандистки Марго Симоньян и той команды, которую она туда набрала.

Изначально сделав ставку на недобросовестную информацию и откровенную ложь, вроде «бургеров Кремля», которые продаются в Америке, и прочих фейков, Марго и ее «тимуровцы» сами не заметили, как ложь и ненависть, которую они запустили, оказалась о двух концах. Она как кислота разъела их полностью и превратила даже не в пропагандистов, вполне, кстати, уважаемая и рукопожатная профессия, а в откровенных пропагандонов, рядом с которыми и стоять-то стыдно. Конечно, сами-то они думают про себя иначе, получая оклады, в разы превышающие заработные платы российских медиков, учителей или тех же полицейских. Сами-то они считают, что выступают на стороне «добра» и делают все во благо России-матушки (желательно произносить это с надрывом, обязательно помянуть русофобию, хряпнуть самогона и обязательно прослушать ура-патриотический куплет от группы «Любэ» или Жанны Бичевской). Но вот что интересно, чем больше с надрывом и про русофобию – тем больше отрицания в окружающем их мире, тем меньше у властей России становится союзников как внутри страны, так и за рубежом. И все потому, что опьянев от собственной вседозволенности и отсутствия конкуренции – а российское информационное поле зачищено от невластных взглядов с максимальной тщательностью, – все эти пропагандисты, от Марго «иди долма готовь» с ее муженьком Тиграном Кеосаяном до Владимира «вечернего звона» Соловьева-Шапиро, все эти РИА «Новости», «Пилорамы» и Russia Today возомнили о себе, что теперь они – властители дум. И способны самостоятельно определять геополитические интересы всей России.

С легкостью необыкновенной они рассуждают на все важнейшие политико-экономические темы – от санкций до применения ядерного оружия. А главное – сами взялись решать, кто является дружественной для России страной, а кто – нет. Из-за чего происходят постоянные скандалы. То Кеосаян грозит Казахстану «денацификацией» за то, что там ввели ограничения на использование 9 мая букв «Z» и «V», а также переименовали «Бессмертный полк». То его женушка Симоньян делает все возможное, чтобы вбить клин между Баку и Москвой. Разумеется – в пользу Армении. «Что вы делаете?», - обращаются к Москве власти стран, все еще старающихся сохранить дружественность. – «Ведь вы сами разрушаете то, что нарабатывалось годами». Но молчат российские власти, не дают ответа. Более того, поверившие в мифы, созданные своими же пропагандистами, российские политики заявляют, что эти призывы к здравому смыслу и есть та самая русофобия, о которой постоянно талдычат на РИА «Новости», Russia Today и прочих идейно близких к ним каналах. В Кремле еще не поняли, какого кадавра они выкормили и спустили с цепи. Малообразованные, хабалистые люди с минимальной компетенцией как в журналистике, так и в пропаганде с треском проиграли информационную войну в Украине – и теперь берут реванш на внутренней российской аудитории, заряжая ее той же ненавистью и неконструктивом, в которых захлебнулись сами. А это, в свою очередь, наотмашь бьет по тем немногим партнерам России, которые у нее остались.