Посол Великобритании в Шуше фото
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил Шушу.
Сообщается, что дипломат принял участие в специальной сессии в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума.
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил Шушу.
Сообщается, что дипломат принял участие в специальной сессии в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.