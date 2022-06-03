Украинский генерал: мы до последнего надеялись, что Россия нападет из Донбасса
Командир оперативно-тактической группировки "Північ" Дмитрий Красильников заявил, что украинские военные до последнего надеялись, что Россия приступит к своим активным боевым действиям из Донбасса, потому что силы ООС были готовы к нападению, передает «Украинская правда».
«Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник приступит к своим активным боевым действиям с территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же – маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР», основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками, возможно, при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации.
До конца мы верили, что Россия по всем фронтам, по всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему», - сказал он.
Красильников уверяет, что переход к активным боевым действиям не был для него неожиданным. Военные, по его словам, находились в тонусе, части и подразделения находились на боевых позициях, артиллерия была в районах ожидания.