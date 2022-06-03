Всемирный банк осуществляет грантовый проект «Исследования, анализ и наращивание потенциала для восстановления и обеспечения мира в Азербайджане».

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, с этой целью ведомство провело круглый стол на тему «Результаты оценки опыта и потребностей в поддержке возможностей получения доходов вынужденными переселенцами».

Кямран Агамалиев, заведующий сектором занятости Госкомитета по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц, сказал, что целью проекта является повышение осведомленности о текущем социально-экономическом положении ВПЛ и определение эффективных подходов к удовлетворению их потребностей для улучшения потенциала в области реабилитации и миростроительства. В рамках проекта осуществляется сбор и анализ информации о положении вынужденных переселенцев в 22 городах и районах страны.