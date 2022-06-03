Совместный проект Госкомитета по делам беженцев и Всемирного банка фото
Всемирный банк осуществляет грантовый проект «Исследования, анализ и наращивание потенциала для восстановления и обеспечения мира в Азербайджане».
Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, с этой целью ведомство провело круглый стол на тему «Результаты оценки опыта и потребностей в поддержке возможностей получения доходов вынужденными переселенцами».
Кямран Агамалиев, заведующий сектором занятости Госкомитета по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц, сказал, что целью проекта является повышение осведомленности о текущем социально-экономическом положении ВПЛ и определение эффективных подходов к удовлетворению их потребностей для улучшения потенциала в области реабилитации и миростроительства. В рамках проекта осуществляется сбор и анализ информации о положении вынужденных переселенцев в 22 городах и районах страны.
Проект реализуется по заказу Всемирного банка при организационной поддержке Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Исполнительный директор SIGMA Group Расим Рамазанов отметил важность результатов проекта. Отмечено, что половина запланированных работ по проекту выполнена. Реализованы проекты по изучению рынка труда и возможностей трудоустройства, а следующие проекты будут реализованы с привлечением молодежи, а также женщин.
Представитель Всемирного банка Тургут Мустафаев рассказал о компонентах грантового проекта, а представители группы SIGMA Сабит Багиров, Руфат Эфендиев и Тельман Йолчиев выступили с подробной презентацией проекта.
В обсуждениях приняли участие представители государственных органов, местных представительств международных организаций, лидеры общественных организаций. В ходе проекта они обменялись мнениями о ранее реализованных и текущих программах, инициативах и различных проектах в сфере привлечения вынужденных переселенцев на рынок труда страны, поддержки самозанятости и доходов.