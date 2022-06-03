Проходящий в Баку Кубок мира по стрельбе собрал широкую аудиторию. Прямые трансляции с одного лишь сайта Международной федерации спортивной стрельбы на минувшей неделе посмотрели 80 тысяч человек. Помимо этого, соревнования также транслируются в ряде стран по спутниковым телеканалам.

В субботу, 4 июня, на командных соревнованиях по стрельбе из пистолета на расстоянии 25 м среди женщин золотую медаль завоевали украинки, одолевшие команду из Таиланда со счетом 17:11. В финальном состязании представительницы Таиланда вышли с бантами в цветах украинского флага, чем растрогали всех присутствующих.

«Слышать гимн Украины в Баку было для меня и почетно, и тяжело. Когда звучал гимн моей страны, у меня перед глазами стояли картины того, что сейчас происходит на моей родине. Это странные ощущения. Моей самой большой мечтой было добиться победы и звучания нашего гимна. Поддержка, которую народ Азербайджана оказывает Украине, очень важна для нас. Украине сейчас очень тяжело, очень», - сказала украинская спортсменка Оксана Ковальчук.