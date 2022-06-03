В Минобороны Азербайджана выбрали и.о ректора Национального университета обороны
Исполняющим обязанности ректора Национального университета обороны является профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев, сообщает Report.
Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мер, осуществляемых в целях приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, с целью совершенствования управления в области военного образования в 2022 году был создан Национальный университет обороны.