Россия обстреляла Николаев, есть погибшие

Российские войска в субботу, 4 июня, обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, передает мэрия города.

«По состоянию на 15:00 известно о трех погибших - двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики», - написал мэр города в Telegram.

По его словам, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.