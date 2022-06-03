Стрелков заявил, что Россия отступает из Северодонецка

«Подтверждается информация о контратаке украинской армии в Северодонецке». Об этом в своем Telegram-канале написал бывший лидер сепаратистов Донбасса, полковник ГРУ армии России в отставке Игорь Стрелков (Гиркин).

Он отметил, что по имеющимся данным из нескольких источников, украинцами введены в бой подразделения иностранных наемников.

«У украинской армии есть продвижение, российские военные отходят. Детальная информация о глубине успеха украинцев различается, и я ее пока придержу», - заявил он.