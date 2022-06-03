Казахстан переименовывает свою нефть из-за антироссийских санкций

Казахстан с понедельника, 6 июня, официально переименует свою экспортную нефть, чтобы избежать возможного отождествления казахстанского сырья с российским, которое попало под санкции Европейского Союза. Новое название казахстанской нефти – KEBCO, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что о переименовании нефти агентству сообщили еще четыре источника в Казахстане.

«Это необходимо, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко была указана страна происхождения в документах. Иначе у нас будут проблемы с открытием аккредитивов», - объяснил источник агентству Reuters.