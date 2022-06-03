Казахстан переименовывает свою нефть из-за антироссийских санкций
Казахстан с понедельника, 6 июня, официально переименует свою экспортную нефть, чтобы избежать возможного отождествления казахстанского сырья с российским, которое попало под санкции Европейского Союза. Новое название казахстанской нефти – KEBCO, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что о переименовании нефти агентству сообщили еще четыре источника в Казахстане.
«Это необходимо, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко была указана страна происхождения в документах. Иначе у нас будут проблемы с открытием аккредитивов», - объяснил источник агентству Reuters.
Источники также сообщили, что надеются на получение более выгодных цен на свою нефть и упрощение ее продаж, если в документах будет четко указано, что сырье не поступило из России.
Также отмечается, что около 20% экспортируемой казахстанской нефти идет транзитом через российские морские порты, и, хотя она технически не подпадает под западные санкции, эти поставки неоднократно ошибочно принимались за российские.