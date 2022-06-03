Стали известны первые победители лотереи «Бадамлы 75» фото
29 мая 2022 года определились победители первого тиража лотереи «Бадамлы 75», организованной в связи с 75-летним юбилеем ММС «Минеральная Вода Бадамлы». Во время прошедшей в прямом эфире в Фейсбук и Инстаграм лотереи обладатели 25 успешно зарегистрированных кодов, то есть 25 участников, получили ценные подарки.
Таким образом, в первом тираже лотереи было вручено 8 iPhone 13, 8 Samsung Galaxy S21, 3 HP ноутбука, 3 JBL наушника, 3 электрических скутера.
Победители зарегистрировали коды в городе Баку, Апшероне, Губе, Ленкорани, Шеки, Тертере и в Нахчыване - в городах Шахбуз и Ордубад. Победители, в свою очередь, выразили благодарность руководству производства первой национальной азербайджанской марки «Бадамлы» и рассказали о радости и чувствах в тот момент, когда услышали номера своих кодов во время трансляции.
Работники компании начали раздачу телефонов, аксессуаров и других ценных призов победителям 1 тиража лотереи «Бадамлы в офисах ММС «Минеральная Вода Бадамлы» в Баку и Нахчыване с 3 июня 2022 года.
Вы также можете стать победителями следующих тиражей лотереи «Бадамлы 75», проходящей с 1 мая по 25 декабря 2022 года, купив продукцию компании.
Надо отметить, что проводимая каждый месяц лотерея состоит из двух тиражей. На первом этапе разыгрываются ценные подарки, а на втором - автомобиль.
Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо купить воду «Бадамлы». И либо под крышкой бутылки, либо в случае заказа воды домой найти на задней стороне купона 9-значный код, после чего зарегистрировать его на сайте 75il.badamlı.az или по номеру (055) 575-1947 на Whatsapp.
Каждый участник имеет право участвовать в лотерее два раза: первый раз во время регистрации в первом тираже и второй раз 25 декабря 2022 года, когда будет разыгрываться автомобиль. Просьба не выбрасывать крышки и купоны, коды которых были зарегистрированы. В случае выигрышного кода их надо будет предоставить в офисе «Бадамлы.
Напомним, что второй тираж стимулирующей лотереи пройдет 26 июня 2022 года на Инстаграм странице @badamli1947, в фейсбук и Ютубе во время живого эфира.
Результаты лотереи будут озвучены во время прямого эфира, а также напечатаны в СМИ, на сайте 75il.badamli.az и других медиа-платформах. Лотерея пройдет с 1 мая по 25 декабря 2022 года, будут разыгрываться 226 призов.
75 штук – iPhone 13
75 штук– Samsung Galaxy S21
25 штук – HP Notbuk
25 штук – SEGWAY: электрический Skuter
25 штук– JBL T510BT наушники
1 - BESTUNE T99 автомобиль
Больше Бадамлы, больше шансов!