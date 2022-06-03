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29 мая 2022 года определились победители первого тиража лотереи «Бадамлы 75», организованной в связи с 75-летним юбилеем ММС «Минеральная Вода Бадамлы». Во время прошедшей в прямом эфире в Фейсбук и Инстаграм лотереи обладатели 25 успешно зарегистрированных кодов, то есть 25 участников, получили ценные подарки. Таким образом, в первом тираже лотереи было вручено 8 iPhone 13, 8 Samsung Galaxy S21, 3 HP ноутбука, 3 JBL наушника, 3 электрических скутера. Победители зарегистрировали коды в городе Баку, Апшероне, Губе, Ленкорани, Шеки, Тертере и в Нахчыване - в городах Шахбуз и Ордубад. Победители, в свою очередь, выразили благодарность руководству производства первой национальной азербайджанской марки «Бадамлы» и рассказали о радости и чувствах в тот момент, когда услышали номера своих кодов во время трансляции.

Работники компании начали раздачу телефонов, аксессуаров и других ценных призов победителям 1 тиража лотереи «Бадамлы в офисах ММС «Минеральная Вода Бадамлы» в Баку и Нахчыване с 3 июня 2022 года. Вы также можете стать победителями следующих тиражей лотереи «Бадамлы 75», проходящей с 1 мая по 25 декабря 2022 года, купив продукцию компании. Надо отметить, что проводимая каждый месяц лотерея состоит из двух тиражей. На первом этапе разыгрываются ценные подарки, а на втором - автомобиль. Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо купить воду «Бадамлы». И либо под крышкой бутылки, либо в случае заказа воды домой найти на задней стороне купона 9-значный код, после чего зарегистрировать его на сайте 75il.badamlı.az или по номеру (055) 575-1947 на Whatsapp.