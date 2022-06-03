Разгуливающий по сумгаитским дачам медвежонок будет отпущен в дикую природу

В субботу, 4 июня, в социальных сетях появились кадры, связанные с проникновением медвежонка во дворы дач на территории поселка Сарай (город Сумгаит).

Как сообщает haqqin.az, медвежонок, пойманный сотрудниками Апшеронского районного управления полиции, и переданный сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов, будет доставлен в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику.

Как заявил начальник службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев, в настоящее время принимаются меры для отправки медвежонка в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику, функционирующую при Алтыагаджском национальном парке.

«Медвежонок будет выпущен в дикую природу после периода реабилитации в клинике», - сказал он.