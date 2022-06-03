В Шуше прошла спецсессия на тему «Путь к нулевому выбросу»

Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Шуше прошла специальная сессия с участием более 100 местных и зарубежных представителей.

На спецсессии на тему "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой энергии" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах" посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи зачитал письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам Бакинской энергетической недели.

В своем письме президент Турции отметил, что совершенное сотрудничество Азербайджана и Турции в энергетической сфере, как и во всех сферах, носит стратегический характер для наших стран и региона. В письме подчеркивалось, что видение Азербайджана в области возобновляемой энергии, сформированное под руководством президента Ильхама Алиева, значимо с точки зрения стабильности и процветания региона.

Затем министр энергетики Пярвиз Шахбазов рассказал о проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии".