В Шуше прошла спецсессия на тему «Путь к нулевому выбросу»
Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Шуше прошла специальная сессия с участием более 100 местных и зарубежных представителей.
На спецсессии на тему "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой энергии" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах" посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи зачитал письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам Бакинской энергетической недели.
В своем письме президент Турции отметил, что совершенное сотрудничество Азербайджана и Турции в энергетической сфере, как и во всех сферах, носит стратегический характер для наших стран и региона. В письме подчеркивалось, что видение Азербайджана в области возобновляемой энергии, сформированное под руководством президента Ильхама Алиева, значимо с точки зрения стабильности и процветания региона.
Затем министр энергетики Пярвиз Шахбазов рассказал о проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии".
Первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф рассказал о стратегических инициативах в рамках "Корпоративной стратегии SOCAR до 2035 года" в связи с новыми горизонтами, охватывающими такие сферы деятельности, как энергетический переход, цифровизация и инновации. Он отметил, что Меморандум о взаимопонимании о совместном развитии возобновляемых источников энергии, который будет подписан между SOCAR и Masdar (ОАЭ) в рамках специальной сессии форума, а также соглашение о сотрудничестве между SOCAR и bp можно рассматривать как одни из ключевых компонентов этой стратегии.
Региональный президент bp Гэри Джонс в своем выступлении отметил, что компания почти 30 лет успешно работает в нефтегазовом секторе Азербайджана. Он отметил, что за эти годы были налажены надежные сотруднические отношения с SOCAR. Джонс подчеркнул, что документы, которые будут подписаны в Шуше, внесут вклад в развитие потенциала возобновляемой энергии Азербайджана в период "энергетического перехода".