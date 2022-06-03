МИД Украины отвечает Макрону: такие призывы могут только унизить Францию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сосредоточиться на том, «как поставить Россию на место, а не на том, как избежать ее «унижения». Об этом глава украинской дипломатии заявил в Твиттере, передает Укринформ.

«Призывы избегать «унижения России» могут только унизить Францию и любую другую страну, которая призывала бы к этому. Ибо это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни», – написал Кулеба.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, начав полномасштабную войну против Украины, совершила историческую и фундаментальную ошибку. В то же время, по мнению Макрона, сейчас важно «не унижать Россию», чтобы после завершения боевых действий можно было найти выход, используя дипломатические усилия.