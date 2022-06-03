Евросоюз начал работу над очередным пакетом санкций против России

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ЕС уже работает над новым, седьмым пакетом санкций против России, передает Mignews.

В интервью польским СМИ чиновник заявил, что «санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT».

Также Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы, а не просто замораживать их.