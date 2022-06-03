«Гимнастика для всех» в парке у Центра Гейдара Алиева
5 июня с 10:00 до 12:00 около Центра Гейдара Алиева в рамках проекта «Спорт для всех» состоится мероприятие под названием «Гимнастика для всех».
Вход будет свободным. Запланированы музыкальные показательные выступления. Помимо этого, любой желающий сможет под руководством специалистов из мира гимнастики принять участие в разминке и флешмобе, проделать гимнастические упражнения и выполнить танцевальные движения.
Цель мероприятия – популяризация гимнастики среди населения, повышение интереса к спорту, призыв к здоровому образу жизни, полезное проведение досуга.