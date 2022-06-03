Украина предупредила мир о наступающем мировом голоде

«Миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море». Об этом в интервью Financial Times сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Украина и ее союзники ищут возможности вывезти из страны около 22 млн тонн зерна, несмотря на то, что Россия захватила некоторые из крупнейших морских портов, а флот России блокирует украинские морские перевозки, создавая угрозу десяткам миллионов людей, зависящих от поставки зерна из Украины.

Министр пояснил, что возможностей транспортировки по другим видам транспорта – автомобильным, речным и железнодорожным – недостаточно, чтобы вывезти запасы зерна.