Украина предупредила мир о наступающем мировом голоде
«Миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море». Об этом в интервью Financial Times сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, Украина и ее союзники ищут возможности вывезти из страны около 22 млн тонн зерна, несмотря на то, что Россия захватила некоторые из крупнейших морских портов, а флот России блокирует украинские морские перевозки, создавая угрозу десяткам миллионов людей, зависящих от поставки зерна из Украины.
Министр пояснил, что возможностей транспортировки по другим видам транспорта – автомобильным, речным и железнодорожным – недостаточно, чтобы вывезти запасы зерна.
«Все это не составит и 20% от объема, который мы могли бы отправить через порты Черного моря. При том, что транспортные компании прилагают «сверхчеловеческие» усилия и объем экспорта растет с каждым месяцем, в краткосрочной перспективе его удастся поднять в лучшем случае до 30% экспортных мощностей Украины через Черное море», - цитирует его Цензор.нет.
Министр Кубраков также заявил, что устроенная Россией блокада может привести к возникновению голода глобального масштаба, и что Кремль шантажирует Запад угрозой голода в Африке и требует снятия санкций.