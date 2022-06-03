Открытый урок йоги на велотреке

В рамках фестиваля йоги, проводимого в Азербайджане в связи с Международным днем йоги, 4 июня на республиканском велотреке был организован открытый урок йоги. В открытом уроке, организованном Федерацией велоспорта Азербайджана (AVF), посольством Индии в Азербайджане и школой классической йоги, приняли участие министр оборонной промышленности, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев, группа представителей министерства и AVF, а также более 100 любителей.

На мероприятии говорилось о пропагандистской работе, проводимой в Азербайджане в направлении развития йоги, работе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой по популяризации и развитию йоги в нашей стране.

Под руководством специалиста по йоге Эльчина Гулиева были выполнены действия по практике хатха-йоги.

Затем состоялась музыкальная программа с участием Солмаза Аскарова и Рината Алимова.

После музыкальной программы гостям были предложены вегетарианские блюда.

Отметим, что единогласным решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году 21 июня был объявлен Международным днем йоги. По случаю этого дня в разных странах мира проводятся фестивали йоги.