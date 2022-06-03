Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула в субботу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года. Об этом заявил пресс-секретарь партии Омер Челик по итогам съезда партии, передает ТАСС.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Реджеп Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», - сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года.