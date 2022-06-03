Экс-президент Польши предлагает распустить Евросоюз

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Евросоюз, вместо того чтобы идти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься, передает Ъ.

По его мнению, после должно быть создано новое сообщество, основой которого будет Германия и Франция, но без Венгрии и Польши.

Валенса отметил, что если Еврокомиссия согласится с Национальным планом реконструкции польской экономики, то это будет ее провалом.

«ЕС, вместо того чтобы пойти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься и через мгновение создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», - сказал Лех Валенса в интервью Interia.