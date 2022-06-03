В Баку арестован экс-начальник ЦСКА

Бакинский военный суд рассмотрел ходатайство следователя по продолжающемуся в Службе Государственной Безопасности уголовному делу в отношении бывшего начальника Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Минобороны Азербайджана Эльхана Меджидова.

Решением суда от четвертого июня в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Он обвиняется во взяточничестве в крупном размере по статье 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана и других уголовных преступлениях. За время своего пребывания в должности Эльхан Меджидов обеспечил необоснованный перевод большого числа военнослужащих в ЦСКА в обмен на крупные взятки.