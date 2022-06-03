У Зеленского недовольны западными политиками, которые звонят Путину
«Любые переговоры о мире в Украине за ее спиной неприемлемы, поскольку за спиной нашей страны более 100 дней войны, полномасштабной войны со второй армией мира». Об этом заявил советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, за спиной президента Владимира Зеленского также невозможно вести какие-то переговоры с Россией об Украине, поскольку «он очень жесткий человек и скажет все в глаза любому».
Подоляк также прокомментировал телефонные звонки президенту России Владимиру Путину от западных политиков, что активизировались в последнее время. Он отметил, что большинство этих политиков устало от войны в Украине и хочет закончить ее любой ценой, однако Украина не позволит пожертвовать своими интересами.
«Они как будто делают какие-то шаги и таким образом сами себя успокаивают. «Смотрите, мы позвонили Путину, о чем-то с ним поговорили, то есть уже внесли какую-то там помощь Украине, но это не так. С Путиным разговаривать нет смысла», - подчеркнул советник Офиса Зеленского.