У Зеленского недовольны западными политиками, которые звонят Путину

«Любые переговоры о мире в Украине за ее спиной неприемлемы, поскольку за спиной нашей страны более 100 дней войны, полномасштабной войны со второй армией мира». Об этом заявил советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, за спиной президента Владимира Зеленского также невозможно вести какие-то переговоры с Россией об Украине, поскольку «он очень жесткий человек и скажет все в глаза любому».