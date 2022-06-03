Арестович заявил, когда Украина перейдет в контрнаступление

«Украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве». С таким прогнозом выступил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью DW.

Он отметил, что сегодня украинские военные уже ведут отдельные контрнаступления на юге страны, но они станут более интенсивными, когда Украина получит все, что ей нужно.

«Когда это случится, будет сформировано по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в полноценное наступление.

По темпам – это вторая половина июля или август», – добавил он.