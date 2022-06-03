Армянская оппозиция двинулась к резиденции Пашиняна
Оппозиция Армении проводит шествие к резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает Armenia Today.
«Мы вновь скажем там свое слово, чтобы никто не думал, что какая-то дорога может быть закрыта перед нами», — заявил один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян в ходе митинга.
Он также призвал не вступать в какие-либо конфликты с полицией.
«Особо хочу предупредить, чтобы кто-либо не прибегал к провокации и не вступал в конфликт с полицией», — сказал он.