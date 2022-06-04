В Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

«В Анкаре состоится трехсторонняя встреча между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном на уровне глав внешнеполитических ведомств». Об этом заявил в субботу, 4 июня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, трехсторонняя встреча состоится в понедельник, 6 июня.

Помимо этого, в течение ближайших двух недель Турцию с официальными визитами посетят главы внешнеполитических ведомств девяти стран, включая Россию.