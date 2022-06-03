В Израиле уверены в скором налаживании отношений с Саудовской Аравией
Уходящий в отставку глава военно-политического бюро Министерства обороны Израиля Зоар Палти считает, что Израиль и Саудовская Аравия скоро наладят полноценные связи, передает Globes.
По мнению Палти, установление дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией не за горами.
«Еще пять лет назад у иранцев в основном была только «Хезболла». За последние пять лет им удалось позиционировать себя и угрожать Израилю в Йемене, Ираке и Сирии… Ответом являются Соглашения Авраама. Я уверен, что Саудовская Аравия тоже скоро присоединится. Это произойдет, когда будут подходящие условия», - заявил он.