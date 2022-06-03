Турция: Россия наращивает присутствие на севере Сирии

Российская армия разместила систему ПВО в районе аэропорта Камышлы и начала разведывательные полеты над районом Талль-Рыфат, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в сирийском городе Камышлы, что в 18 км от границы Турции, в последние дни российские военные на севере Сирии активизировались. По данным издания, российские военные 30 мая не разрешили представителям Ирана принять участие в заседании с участием сторонников Башара Асада и террористов ПКК. На следующий день российские военные предупредили сторонников Асада и главарей ПКК о недопустимости размещения проиранских боевиков в районе аэропорта Миннаг.

Как отмечают источники, российские военные на данный момент дислоцированы в 3 км к западу от райцентра Талль-Рыфата – в местечке, именуемом Мельницей Файсала. Численность российских военных на данной территории в последние дни не снижалась. Кроме того, небольшой контингент российских военных расквартирован в подконтрольном сторонниками Асада аэропорте Камышлы. Большая часть этой провинции Сирии на данный момент контролируется террористами ПКК.