В Албании избрали нового президента

Депутаты Народного собрания Албании избрали бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны, передает ТАСС.

Бегай набрал 78 голосов, из которых 74 были от депутатов правящей Албанской социалистической партии. Таким образом, Бегай станет восьмым президентом страны и займет эту должность после истечения 24 июля срока полномочий действующего президента Илира Меты.

Албанская социалистическая партия в середине мая сформировала свой список кандидатов в президенты. В нем были девять женщин. Среди кандидатов фигурировали бывший министр обороны Мими Кодели, экс-председатель парламента Валентина Лескай, а также бывший прокурор Ина Рама.