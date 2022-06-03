Байдена срочно эвакуировали из-за частного самолета

Президента США Джо Байдена эвакуировали из-за того, что небольшой частный самолет вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич, где отдыхает Байден.

Как сообщает Белый Дом, самолет, вероятно, вошел в закрытое воздушное пространство по ошибке.

«Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», - говорится в сообщении Белого Дома.

Байдена и его супругу эвакуировали в безопасное место, в настоящее время они уже вернулись домой.