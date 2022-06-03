Израиль открестился от убийства иранского полковника

«К смерти полковника КСИР Али Эсмаилзаде в Иране Израиль не имеет отношения. Возможно, это месть со стороны террористической группировки». Об этом заявили высокопоставленные чиновники Минобороны Израиля.

Как сообщает «Курсор», смерть полковника КСИР Али Эсмаилзаде, о которой стало известно в пятницу, стала второй за две недели смертью офицера из подразделения, контролирующего военные операции Ирана за рубежом.

Израильские чиновники отрицают причастность Израиля к убийству Эсмаилзаде.