Резников: войну в Украине можно завершить уже в этом году

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился прогнозами, что активные боевые действия между Россией и Украиной прекратятся до конца 2022 года, передает «Украинская правда».

«Россия продолжает прилагать усилия по захвату всей Украины. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году», - сказал он.

Резников напомнил, что планы Кремля основываются на убеждении в том, что все земли вокруг России являются российскими, поэтому их нужно вернуть.

Министр добавил, что следующими жертвами России станут Польша, страны Балтии, Словакия и другие, «если Украина с партнерами не остановит Россию и не ослабит ее военную мощь».