Юлия Медведева, специально для haqqin.az 05:26

Шесть подозреваемых, обвиняемых в шпионаже в пользу российской разведки и покушении на убийство двух граждан России, были задержаны полицией. Агентурная сеть российской разведки в Турции за последние полгода потерпела два, как минимум, серьезных провала. А началось все с того, что российская разведка решила использовать свою агентуру – как кадровых сотрудников, так и завербованных турецких граждан – для ликвидации граждан России, избравших постоянным местом жительства Турцию.

Причины эмиграции в Турцию могут быть разными. Из России сюда переезжают и диссиденты, в том числе – чеченские, и те, кто был замешан в коррупции. А поскольку сейчас у Москвы достаточно трудные времена – в Ясенево, штаб-квартире российской разведки, решили, что неплохо было бы со всеми ними «разобраться». Нужно сказать, что турецкая MIT в последние годы проявляла к деятельности российских спецслужб на территории Турции относительную лояльность. Шпионаж, по нынешним временам – дело обыденное и житейское. Выявили агента, взяли под наблюдение – и пусть он шпионит хоть до посинения. К серьезным секретам его все равно не допустят, а если надо – то вообще выгодную для турецкой стороны информацию подбросят, так что – ведомству Хакана Фидана и беспокоится не о чем. Но все меняется, когда разведывательные службы иностранных государств пытаются осуществлять на территории Турции ликвидации и похищения. Здесь реакция MIT бывает сокрушительной и молниеносной, достаточно вспомнить, как стремительно без сантиментов в прошлом году была ликвидирована сеть из 15 оперативников израильского Моссада и ячейка из девяти агентов иранской разведки, планировавшие захват и последующее уничтожение неугодных каждой из сторон фигур. На эти же грабли наступила и российская разведка. Сначала, в октябре 2021 года, путем оперативной разработки она вышла на группу, которая планировала ликвидацию нескольких чеченских диссидентов. На допросах задержанные агенты показали, что действовали по личному приказу Адама Делимханова, депутата Государственной Думы России и двоюродного брата чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также Казбека Дукузова, который в кадыровской администрации исполняет роль специалиста по различным «деликатным поручениям».

В их задачу входило устранение чеченского оппозиционера с псевдонимом «Абдулхаким». Задержанные получили на всех 33 года тюремного заключения и на этом все, казалось бы, успокоилось. Турецкая сторона не стала раздувать шпионский скандал, да и ситуация была достаточно скользкая – все же речь, по большому счету, шла не об операции ФСБ или Службы внешней разведки России, а о стремлении относительно автономной от официальных российских структур спецслужбы чеченского руководителя ликвидировать своих оппонентов. Но на определенные связи и контакты задержанных турецкая разведка установила «маячки», а проще говоря – взяла их под наблюдение. И не прогадала, поскольку вскоре зафиксировала гражданина России, назовем его К.Д., который с 2011 года посетил Турцию аж 74 раза, причем, в 2015 прибыл в страну по поддельным документам, за что и был депортирован. И вот, засвеченный по всем полицейским базам он прибыл в 2021 году еще раз. Но теперь уже не один, а в сопровождении еще двух российских граждан. И вышел на контакт с представителем чеченской диаспоры, который был уже под контролем турецких контрразведчиков. А чуть позже – вышел на связь с двумя гражданами Турции, которых MIT давно и небезосновательно подозревала в том, что они завербованы российской разведкой.