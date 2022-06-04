По данным Счетной палаты, в 2021 году госпредприятия должны были выплатить в бюджет 168 миллионов манатов дивидендов, но выплатили лишь 127 миллионов. Это означает, что сумма дивидендов, выплаченных госкомпаниями в бюджет за прошлый год, меньше прогнозировавшейся на 41 миллион манатов или, примерно, на 25 процентов.

В заключении Счетной палаты об исполнении государственного бюджета указывается, что в минувшем году крупные государственные акционерные общества Азербайджана выплатили в казну государства дивидендов на 41 миллион манатов меньше, чем планировалось.

С этими дивидендами связан и другой любопытный момент: из 127 миллионов манатов, выплаченных в бюджет, 120 миллионов, то есть, 95 процентов всех дивидендов, приходятся на долю только одного учреждения – Международного банка Азербайджана (МБА), 95,15 процента контрольного пакета акций которого принадлежат государству.

По данным Палаты, Международный банк Азербайджана, впервые выплативший в госбюджет столь крупные дивиденды, завершил финансовые итоги последних лет с чистой прибылью. Здесь важно учесть, что объем дивидендов МБА в государственный бюджет не прогнозировался. Однако общее собрание его акционеров приняло решение выплатить соответствующие дивиденды в государственный бюджет.

Чистая прибыль МБА в прошлом году составила суммарно 208 миллионов манатов. Всего же за минувший год работающие в Азербайджане банки получили общую прибыль в размере порядка 610 миллионов манатов. То есть, на МБА приходится около трети этой суммы. Еще 270 миллионов манатов прибыли пришлись на два банка Pasha Holding – Kapital Bank и Pasha Bank.

Помимо МБА, взносы в госбюджет внесли в установленном порядке также ЗАО «Аграркредит» и ОАО «Азерлотерея». В прошлом году дивиденды «Аграркредита» в бюджет дивиденды составили 200 тысяч манатов, а «Азерлотереи» – один миллион манатов.

Ожидалось, что и другой государственный банк, Azer-Türk Bank, переведет в бюджет дивиденды в размере 750 тысяч манатов, но этого не произошло. По данным Счетной палаты, ОАО Azer-Turk Bank завершил 2020 финансовый год с прибылью в размере 423 тысячи манатов, однако для защиты капитальной позиции и финансовой стабильности эта сумма не была выплачена акционерам в качестве дивидендов и ее перевели на капитальные счета банка.

Еще один любопытный момент о дивидендах, связан обязательствами крупных госкомпаний, которые должны были в минувшем году выплатить в госбюджет в общей сложности 46 миллионов манатов, а перевели всего 5 миллионов, что в девять раз (!) меньше запланированной суммы. Согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров, в число крупных государственных компаний входят, в частности, «Азерсу», «Азербайджанская мелиорация и водные ресурсы», а также агентства, подведомственные Министерству цифрового развития и транспорта – «Азтелеком», «Азеркосмос», «Азерпочта» и «Бакинская телефонная связь».