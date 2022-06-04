Северная Корея запустила восемь баллистических ракет

Северная Корея произвела пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные. По их данным, ракеты были выпущены из района Сунан недалеко от Пхеньяна, передает AP.

КНДР провела 18-е ракетное испытание с начала 2022 года. В последний раз они проходили 25 мая – тогда военные запустили в сторону Японского моря три баллистические ракеты. Южная Корея и США произвели ответные пуски ракет.

В конце мая Совет Безопасности ООН провел встречу из-за запусков ракет со стороны КНДР. Россия и Китай заблокировали резолюцию США об ужесточении санкций против Северной Кореи.