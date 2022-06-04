В Казахстане проводят референдум по изменению Конституции

Всего открыто больше 10 тыс. участков для голосования, сообщила Центральная избирательная комиссия Казахстана. Среди них – 65 участков в 52 иностранных государствах. Проголосовать могут 11,7 млн человек. Гражданам предлагают ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

В Казахстане сегодня проходит республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Участки для голосования на конституционном референдуме будут работать до 20:00 по местному времени.

Основная часть поправок в Конституцию Казахстана направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Близким родственникам президента будет запрещено занимать должности госслужащих. Кроме того, поправки исключают действовавшие прежде положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран и пункт о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом.

Инициатива проведения референдума принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем послании к народу он заявил, что целью внесения изменений в Конституцию является построение «нового Казахстана».

Для признания плебисцита состоявшимся необходимо, чтобы в нем приняли участие 50% избирателей плюс один голосующий.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовали на референдуме. Проголосовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», - написал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter.