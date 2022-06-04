Россия обстреляла украинские города: есть жертвы

В ночь на 5 июня обстрелам подверглись несколько украинских городов. В результате обстрела Дружковки в Донецкой области погиб как минимум один человек, сообщил в телеграм-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В Краматорске в результате обстрела пострадали два предприятия.

УНИАН передает, что несколько взрывов были слышны в Одессе. По предварительным данным, это могла действовать противовоздушная оборона.

Генштаб Украины сообщил и об обстреле села под Харьковом. Утверждается, что войска РФ применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

Кроме того, российская артиллерия утром 5 июня ударила по Зеленодольской общине Днепропетровской области, информация о жертвах пока не поступала.