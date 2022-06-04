Кадыров обещает «настоящую спецоперацию» в Украине в ближайшие дни

«Видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и с Украины. Мы готовимся, и мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут», - сказал глава Чечни в видеообращении, которое он опубликовал в ночь на воскресенье, 5 июня.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успехах российских военных «в каждом секторе» в Украине и пообещал, что на днях все увидят «настоящую спецоперацию». Заявления Кадырова комментирует «Московский комсомолец».

«В каждом секторе есть хорошие результаты», - сказал он. По словам чеченского лидера, бойцы из ЧР уничтожили в Лисичанске американские пушки «три семерки» – пять штук. «Мы узнали, где их спрятали, и точечным ударом уничтожили», - рассказал Рамзан Кадыров.

Он также опроверг отступление российских войск в Северодонецке: «Некоторые шайтаны говорят, что в Северодонецке бандеровцы нападают и наши отступают. Я хочу вам обратное сказать».

По его словам, российские бойцы уже зашли в промзону Северодонецка, пробив оборону противника. «Рядом село забрали, остальное тоже на днях полностью заберем», - обещает Рамзан Кадыров.

А президенту Украины Владимиру Зеленскому Кадыров предложил выйти «на площадь» и сдаться со словами «Не стреляйте, родные, сдаюсь!».