Николаевскую область Украины обстреляли из ракет
В воскресенье утром Николаевская область Украины подверглась массированной ракетной атаке, украинские военные уничтожили две российские воздушные цели, сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».
«Утром 05 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевщине воинами воздушного командования «Південь» уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные российской ударной авиацией. Угрозы повторных ракетных ударов остаются», - говорится в сообщении службы.