В Бейлагане мужчина застрелил односельчанина

В Бейлаганскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве 5 июня в 08:00 в поселке Маяк Бахруза Тагиева (1987 г.р.).

Согласно сообщению прокуратуры, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что односельчанин убитого, Ариф Мамедов (1962 г.р.), дважды выстрелил в Тагиева во время личной ссоры.

В прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело. Ариф Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.